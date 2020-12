O deputado único da Iniciativa Liberal (IL) defendeu esta sexta-feira que “Portugal precisa de um primeiro-ministro (PM) bom e não apenas de um PM bonzinho”, reagindo à mensagem de Natal do chefe do Governo minoritário socialista, António Costa.

Portugal precisa de um primeiro-ministro bom (capaz de garantir um plano de vacinação sólido e ambicioso e um caminho de recuperação que não dependa só do Estado) e não apenas um primeiro-ministro bonzinho (focado na gratidão e solidariedade a tantos a quem o Governo falhou). Assim fica difícil ter esperança”, declarou João Cotrim Figueiredo.

O primeiro-ministro manifestou esta sexta-feira esperança na recuperação do país, após um ano de "combate, dor e resistência" por causa da pandemia de covid-19, expressando "especial gratidão" aos profissionais de saúde.

Uma mensagem de esperança implica ter um bom plano de vacinação, não apenas palavras. Uma mensagem de esperança implica ter ideias concretas para a retoma económica e não estar apenas dependente de dinheiro europeu. O Governo não dá qualquer confiança de que será capaz de implementar um plano de vacinação, nem medidas económicas que permitam a retoma social e económica do país”, apontou Cotrim Figueiredo.

O parlamentar da IL lamentou que “as principais figuras do Estado” achem que “o futuro dos portugueses se resolve apenas com expressão de afetos”.

Uma mensagem de Natal deve sobretudo apontar para o futuro e dar esperança, infelizmente não se ouviram novas soluções, apenas o mesmo caminho cujos resultados não têm criado condições para progresso. Temos um Governo que não confia nos portugueses. Um Governo que não acredita e não dará condições à iniciativa privada”, lamentou.

CDS: “António Costa serviu-nos hoje um Governo em fim de ciclo”

O vice-presidente do CDS-PP Miguel Barbosa sentenciou o “fim de ciclo” do Governo minoritário socialista dirigido por António Costa, ao comentar a mensagem de Natal do chefe do executivo.

António Costa serviu-nos hoje, em dia de Natal, um Governo em fim de ciclo e sem qualquer capacidade para contagiar de esperança os portugueses. O Natal de 2020 é marcado por uma angústia profunda em que centenas de milhar de portugueses vivem o Natal do seu descontentamento, sem direito a espírito nem ‘milagre de Natal’”, afirmou.

Segundo o dirigente democrata-cristão, “a mensagem de António Costa desfia lamentos e acrescenta desalento ao sofrimento”.

Sobre o plano de vacinação anticovid-19, Miguel Barbosa mostrou preocupação pela “opção preferencial pelos centros de saúde, em alternativa a centros de vacinação em larga escala”, pela “ausência de um plano de comunicação agressivo de sensibilização da população para aderir à vacinação”, questionando ainda “o porquê de os profissionais de saúde do setor privado não estarem incluídos na primeira fase de vacinação”.

O CDS defende claramente um maior envolvimento das Forças Armadas em todo o plano de vacinação e no combate à pandemia em geral”, acrescentou.

António Costa, quando se dirigiu aos portugueses, assumiu que o seu Governo não fez “tudo bem” e terá cometido “erros, porque só não erra quem não faz”, prometendo todos os esforços “para combater a pandemia e aliviar o sofrimento” dos cidadãos.

O CDS-PP defende um “programa SOS Lares, para apoiar a contratação de médicos e pessoal qualificado para reforçar o cuidado a quem de nós cuidou, um vale farmácia para ajudar os idosos mais desfavorecidos a comprar medicamentos e uma ‘Via Verde Saúde’ para garantir acesso em tempo útil para doentes não covid-19 ao setor particular e social”.