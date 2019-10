O ministro da Defesa Nacional atribuiu esta segunda-feira aos homens o papel de "maiores e mais importantes agentes de mudança na abertura das Forças Armadas (FA) à presença de mulheres", num seminário, em Lisboa.

João Gomes Cravinho discursava no evento "Promoção da Igualdade de Género na Comunidade de Países de Língua Portuguesa" (CPLP), no Instituto Universitário Militar, e condenou "a mentalidade de século XIX, que entende que o lugar das mulheres é exclusivamente na retaguarda, em casa, no papel de mãe ou de esposa".

Infelizmente essa mentalidade ainda está presente e por vezes ouvem-se vozes ultramontanas a zurzir contra um mundo que já não compreendem, mas isso pouco importa: haverá sempre quem queira regressar a séculos anteriores", disse.

Para o responsável governamental, "a Defesa Nacional não é e não pode ser, uma exceção neste processo rumo à igualdade" e "só uma Defesa Nacional que seja o reflexo da sociedade que ambicione ser um motor de progresso e de liderança, poderá ser uma fonte inspiradora para os jovens a servir nas fileiras".

E nesse processo, os homens são os maiores e mais importantes agentes de mudança na abertura das Forças Armadas à presença de mulheres, em cada vez maior número e em funções cada vez mais variadas. As lideranças, na sua esmagadora maioria ainda masculinas, devem ter políticas de tolerância zero a toda e qualquer forma de discriminação de géneros. E esta discriminação é muitas vezes manifestada de forma informal, na interação que acontece nas academias, nas bases, nas estruturas", continuou.

Segundo o ministro da Defesa, "o fundamental é" saber "combater as barreiras invisíveis, profundamente enraizadas, que continuam a impedir uma jovem mulher de imaginar que pode servir nas fileiras das FA, ou de a impedir de desempenhar funções operacionais nas armas combatentes, ou de ser uma general de quatro estrelas, ou uma Chefe do Estado Maior-General das FA (como aliás já acontece hoje na Eslovénia), ou que possa ser o que ela bem entender e for capaz de alcançar".