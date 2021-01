O ministro do Ambiente está em isolamento profilático, por ter tido um contacto de risco com um caso de covid-19, confirmou a TVI.

João Pedro Matos Fernandes ficará isolado até ao próximo dia 19, terça-feira.

Recorde-se que, em outubro, o ministro do Ambiente já tinha ficado em isolamento profilático, por contacto próximo com o ministro Manuel Heitor, que estava infetado com o coronavírus.