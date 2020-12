O candidato presidencial apoiado pelo PCP defendeu que devem ser adotadas “todas as medidas” de “proteção da saúde das pessoas” devido à covid-19 no processo eleitoral e sugeriu uma campanha pedagógica de combate à abstenção nas eleições.

Adotadas essas medidas, “é perfeitamente possível, desejável, necessário que a vida continua nas suas várias dimensões incluindo uma tão importante quanto essa [as eleições] que vai, em grande medida, determinar aspetos essenciais da nossa vida nos próximos anos”, afirmou João Ferreira à Lusa, questionado sobre se está preocupado com uma eventual subida da abstenção devido à crise epidemiológica que se vive no país.

Tal como acontece com as medidas das últimas semanas ou meses, o eurodeputado comunista disse ser “muito importante” que se adotem “todas as medidas necessárias de proteção da saúde das pessoas” e que sejam tidas “em conta na preparação do processo eleitoral”.

Além disso, é necessário que “se faça a necessária pedagogia” para que os portugueses participem nas eleições de 24 de janeiro e isso deve ser feito “pelas autoridades” responsáveis.