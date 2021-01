A abstenção é a grande incógnita nas eleições de amanhã. A confirmarem-se as piores expectativas, será que a culpa é apenas a COVID 19? Ou será que o problema vai muito para além da política e, na verdade, a abstenção é apenas um sinal de uma APATIA maior? Que estamos cada vez menos preocupados uns com os outros e nada fazemos? Ou pouco mais fazemos do que despejar comentários nas redes sociais? Que estamos mais “confinados” do que nós próprios pensamos e admitimos?

“Quero Lá Saber” é uma reportagem de Joaquim Franco e Paulo Bastos, para ver, este sábado, no Jornal das 8, a poucas horas de se exercer o direito de voto em mais um ato eleitoral.​