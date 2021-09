O presidente da Câmara Municipal de Lisboa e candidato às autárquicas do dia 26 de setembro, Fernando Medina, suspendeu a campanha devido à morte de Jorge Sampaio.

Também o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou a suspensão da campanha pelo mesmo motivo.

Jorge Sampaio foi um lutador pela liberdade e pela democracia desde muito novo. Era um homem com mundo e tive a oportunidade de ver, como Comissário Europeu, o trabalho extraordinário que fez em prol dos refugiados. Tive também o gosto de trabalhar com ele na atribuição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade do qual era presidente do júri", disse o candidato, em comunicado.

No Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, o candidato do PS, também fez o mesmo.

A morte de Jorge Sampaio cobre-nos de tristeza. Partiu um grande democrata, socialista e humanista, a quem Portugal muito deve. Todas as acções eleitorais do PS no Porto estão suspensas. pic.twitter.com/izrYSuwzYj — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) September 10, 2021

Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda, anunciou que suspendeu as ações de campanha às autárquicas.

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou aos jornalistas que poderá "reprogramar" as ações de campanha, esperando a reação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que falará por volta das 11:00.

Mais tarde, o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, também anunciou que a campanha fica suspensa até Marcelo Rebelo de Sousa definir a agenda para os próximos dias.