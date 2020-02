O deputado José Manuel Pureza apresentou esta quinta-feira o projeto de despenalização da morte medicamente assistida do Bloco de Esquerda (BE) como um “passo democrático” e recusou “manobras políticas oportunistas" ou "chantagens emocionais” nas decisões do parlamento.

O deputado do BE foi o primeiro a usar da palavra no debate dos projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia e José Manuel Pureza também começou por citar uma frase de João Semedo, o ex-coordenador defensor desta iniciativa bloquista que morreu em 2018.

A despenalização da morte assistida é a mais humanitária e democrática opção que podemos aprovar para o final da vida: ninguém é obrigado e ninguém é impedido, o único critério é a escolha de cada um. Afinal de contas, não é isto a democracia?”, disse Pureza, citando João Semedo.

Para o deputado bloquista, o que está a ser decidido na Assembleia da República é “esse passo democrático de que falava João Semedo”.

De não obrigar ninguém e não impedir ninguém quando a sua vida, que está a chegar ao fim, mergulha num exercício de sobrevivência que, dia a dia, hora a hora, violenta tantos homens e tantas mulheres. O que hoje aqui decidimos é a responsabilidade de adotar uma lei equilibrada, prudente e rigorosa que respeita a decisão de cada pessoa sobre o final da sua vida quando ele está aí imerso em sofrimento”, afirmou.

José Manuel Pureza argumentou que o “debate intenso” foi sendo feito no país durante os últimos anos, “posições são conhecidas, os argumentos estão identificados” e, “por isso mesmo, agora é o tempo de decidir”, sem referendo.

A “decisão livre e serena” do parlamento “não pode ser condicionada nem por manobras políticas oportunistas nem por chantagens emocionais”, avisou.

Nenhuma utilização cínica e instrumental do referendo por quem não o quis nem sequer se lembrou dele quando tinha maioria neste parlamento merece outra qualificação que não seja a de mera jogada política. A essa jogada responde a democracia com uma lei responsável, rigorosa e tolerante”, disse.

E criticou quem lança agora uma estratégia de querer “tornar o parlamento refém do seu medo de desvarios sociais”, dos “fantasmas de rampas deslizantes à eutanásia de quem não a pede ou à morte dos namorados em arrufo”.

Vale tudo para tentar lançar o pânico social. A esses e aos seus truques, a democracia responde com seriedade e com serenidade, com uma lei que considera, como tem que considerar, todos esses cenários como crimes indiscutíveis”, declarou.

Para o deputado bloquista, o que vai estar em causa na hora de votar os cinco projetos, pode sintetizar-se numa frase: “Cabe-nos hoje a responsabilidade de decidir por uma lei que, recusando o preconceito que condena quem não quer a um sofrimento inútil, permita alargar o campo da tolerância em Portugal. E, ao fazê-lo, faremos de hoje um dia grande para a democracia portuguesa.”

O que hoje decidiremos nesta Assembleia da República é se aceitamos ou não que, em circunstâncias extremas de doença e de sofrimento de alguém concreto, o médico que ajude essa pessoa concreta a morrer porque essa é a vontade pessoal, livre e reiterada dessa pessoa, deve ser condenado a pena de prisão até três anos", afirmou ainda.

PAN fala em coragem e solidariedade

O debate prosseguiu com o deputado do PAN, André Silva, que falou num debate sobre "coragem, solidariedade e igualdade".

O Pessoas-Animais-Natureza considera que o que está em causa no debate sobre a eutanásia é decidir manter ou não como crime punível com pena de prisão um “ato de bondade”.

Na sua intervenção no parlamento, André Silva lamentou que alguns partidos tenham nos últimos dias aludido à necessidade de um referendo sobre a despenalização da eutanásia quando isso não constava em qualquer programa eleitoral das últimas legislativas. o parlamentar afirmou que "aqueles que sempre disseram que a vida não se referenda, defendem agora o referendo”.

Este é o tempo de decidir. O que ao final da tarde iremos decidir é se queremos que um ato de bondade continue ou não a ser um crime punível com pena de prisão. O que aqui hoje iremos votar é a despenalização da liberdade”, afirmou.

O representante do PAN entende ainda que os projetos de lei que vão ser votados são textos “fundados no maior rigor e precaução” e “garantem a formalidade e a segurança dos processos através de um enorme escrutínio e regulamentação”.

Apesar de assumir a complexidade da matéria em discussão, o PAN entende que o medo não pode “tolher a coragem” e impedir o parlamento e o país de avançar “no domínio da consagração de direitos, de alargar liberdades e de cuidar dos mais vulneráveis”.

Despenalizar a morte medicamente assistida é defender um direito humano fundamental que está por cumprir, é decidir a quem pertence a vida de cada um, é reconhecer a última liberdade individual de alguém a poder ser ajudado no momento, porventura, mais difícil da sua vida”, declarou André Silva.

O terceiro partido a defender o seu projeto de lei foi o Partido Socialista (PS), pela voz de Isabel Moreira, signatária do documento apresentado pelos socialistas. Numa intervenção bastante aplaudida, a deputada afirmou que "não há vidas mais dignas do que outras”.