O líder da JSD de Coimbra José Miguel Ferreira vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional do PSD que se assume como “geracional”, tem como número dois a ex-deputada Joana Barata Lopes e é apoiada pelo deputado André Neves.

José Miguel Ferreira deixará em breve a ‘jota’, já que completou 31 anos, e é líder do PSD na Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. André Neves, eleito pelo Porto nas últimas legislativas, disputou há dois anos a liderança da JSD com a atual presidente desta estrutura autónoma, Margarida Balseiro Lopes.

Fazer o PSD reencontrar-se com os seus militantes é o mote desta lista candidata ao Conselho Nacional composta, a 100%, por elementos com menos de 35 anos”, refere uma nota dos membros desta lista, enviada à Lusa.

A lista é composta por dirigentes e ex-dirigentes da JSD de todo o território nacional e defende “a necessidade de reforçar iniciativas como as do Conselho Estratégico Nacional e de ter em especial atenção a necessidade de recuperar os milhares de militantes suspensos e afastados da vida ativa do partido”.

A candidatura promete uma postura de cooperação com Rui Rio no compromisso de criação de uma alternativa ao Partido Socialista que não esqueça causas como as da dificuldade de acesso à habitação, desigualdades sociais e territoriais, combate à corrupção, futuro da Segurança Social e reforma do sistema político”, apontam.

De acordo com a nota, integram a lista elementos apoiantes de Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, os três candidatos às eleições diretas do PSD, que foram ganhas pelo atual presidente.

A lista integra, por exemplo, o vice-presidente do PSD de Santarém Tiago Carrão, a vereadora de Amarante Rita Marinho Baptista, os presidentes das distritais de Aveiro e de Vila Real da JSD Carlos Seixas e José Amável, o ex-coordenador do gabinete de estudos da JSD Luís Rebelo, os líderes das estruturas de Portimão e Vale de Cambra Carlos Martins e João Carvalho Silva, respetivamente, e o líder da JSD das Caldas da Rainha Rodrigo Amaro.

O Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre congressos, será como habitualmente o espelho das várias sensibilidades do partido, sendo já certas, além da lista da direção - que deverá repetir os primeiros nomes de há dois anos, Paulo Rangel e Arlindo Cunha -, outra encabeçada pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha - que recusou o rótulo de ser a lista de Montenegro -, uma de Carlos Eduardo Reis (que integra nomes como Rui Cristina, vice-presidente da distrital de Faro, ou Miguel Corte-Real, vice-presidente do PSD/Porto e elementos dos Açores e Madeira) .

Também o presidente da distrital de Setúbal, Bruno Vitorino, encabeça uma lista, tal como Joaquim Biancard Cruz (integrando nomes como o deputado Duarte Marques e a eurodeputada Lídia Pereira).

Os 70 membros eleitos deste órgão são escolhidos por método de Hondt.

As listas para os órgãos nacionais podem ser entregues até às 19:00 e as moções de estratégia global e temáticas serão votadas pelas 23:00.