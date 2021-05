José Sócrates participa este sábado no lançamento do seu livro 'Só Agora Começou', que terá lugar num hotel no Porto, e tem previsto um discurso que, sabe a TVI, deverá passar por novas críticas à direção do PS, que no livro chega a acusar de traição.

O antigo primeiro-ministro deverá ainda voltar a atacar a Operação Marquês, pela forma como o Ministério Público conduziu a investigação, até à acusação, e a recente decisão do juiz Ivo Rosa de o pronunciar para julgamento por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

Também a nova estratégia do Governo para o combate à corrupção, recentemente anunciada, deverá ser alvo do discurso.

Sócrates, recorde-se, chegou a estar acusado de 31 crimes, estando agora pronunciado por seis.

Este livro começou a ser escrito em março de 2018 e o prefácio tem a assinatura de Dilma Rousseff.