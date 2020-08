O presidente da Juventude Popular (JP), estrutura que representa os jovens do CDS, entregou hoje em São Bento um abaixo-assinado contra a realização da Festa do Avante!, que recolheu mais de cinco mil assinaturas.

Hoje entregamos as mais de cinco mil assinaturas que recolhemos ao longo dos últimos 15 dias, mesmo que o primeiro-ministro não nos tenha recebido", disse à Lusa Francisco Mota, explicando que entregou o documento na residência oficial, em São Bento, mas não foi recebido por António Costa, que se reúne hoje com alguns partidos no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para 2021.