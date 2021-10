O congresso do CDS-PP vai realizar-se no fim de semana de 27 e 28 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Lamego, apurou a TVI24.

Além de o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ter anunciado a sua recandidatura, também o eurodeputado e líder da distrital de Braga do partido, Nuno Melo, vai disputar o lugar, estando a apresentação da candidatura marcada para este sábado, no Porto.

Antecipa-se, desde já, alguma tensão, uma vez que 25 conselheiros nacionais do partido, , entre os quais Pedro Mota Soares, João Gonçalves Pereira e Nuno Magalhães, acusam a direção de Francisco Rodrigues dos Santos de "atropelo de regras".