Realiza-se esta segunda-feira, pelas 20:30, o debate mais aguardado da pré-campanha. António Costa e Rui Rio vão estar frente-a-frente.



O debate é transmitido em simultâneo nos três canais em sinal aberto, a partir do Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, Lisboa.

As sondagens não têm sido abonatórias para Rui Rio, mas António Costa não quer falar em maiorias absolutas do PS.

Faltam três semanas para os portugueses escolherem um novo Parlamento e um novo primeiro-ministro, a 6 de outubro.

Após o debate, a análise acontece na TVI24 com os comentadores dos programas "Circulatura do Quadrado" e "Prova dos 9". Mas, antes desse momento, poserá ainda assistir à análise de Miguel Sousa Tavares e Pedro Santos Guerreiro com o jornalista Pedro Pinto.