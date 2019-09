Hoje é dia de debates; a campanha segue dentro de momentos.

É segunda-feira, é o segundo dia do período de campanha eleitoral rumo às eleições legislativas de 6 de outubro, mas não haverá nenhum líder partidário com assento parlamentar nas ruas.

O dia de hoje está reservado para os últimos debates antes do sufrágio: depois do frente a frente matinal entre António Costa e Rui Rio nas rádios, os seis líderes partidários com assento parlamentar encontram-se à noite, num debate televisivo transmitido pela TVI, SIC e RTP em simultâneo.

Recorde-se que, na semana passada, já houve um debate a seis, mas apenas transmitido pelas rádios. Nesse encontro, os candidatos mostraram as suas divergências sobre diferentes matérias com três grandes temas em destaque: o sistema político, a Justiça e a Segurança Social.

O segundo debate a seis acontece numa altura em que as sondagens continuam a ser favoráveis ao PS, de António Costa, mas mostram uma aproximação, ainda que ligeira, do PSD, de Rui Rio.

Este domingo, Dia Europeu Sem Carros, Rui Rio andou a pedalar pelo Porto em defesa do ambiente. Com sentido de humor, o presidente do PSD questionou, no Twitter, "quanto é que a ação lhe rendeu nas sondagens".

Vamos lá ver quanto é que a volta de bicicleta de hoje de manhã me rendeu nas sondagens. Estou curioso. 🤔 — Rui Rio (@RuiRioPSD) September 22, 2019

Não muito longe, em Espinho, António Costa andou de comboio na Linha do Vouga para mostrar os problemas da ferrovia. Neste primeiro dia de campanha eleitoral, o secretário-geral socialista fez uma arruada de duas horas junto ao mar onde se mostrou muito comunicativo e próximo dos populares, distribuindo cumprimentos e tirando as habituais selfies.

Por sua vez, o BE esteve num almoço com apoiantes em Queluz, Lisboa, no qual Catarina Martins apresentou o partido como um "fazedor de pontes", sem arrependimentos do caminho feito.

Já o PCP passou o primeiro dia de campanha numa festa/comício da CDU, nas instalações dos Bombeiros Voluntátios de Loures. Jerómino de Sousa afirmou que não quer o PS “de mãos livres para fazer entrar pela porta grande a política de direita”.

Assunção Cristas esteve na Guarda, onde visitou a Feira Farta, um evento anual que reúne cerca de 420 produtores e tem como objetivo valorizar o mundo rural e divulgar os produtos locais.

Por último, o porta-voz do PAN, André Silva, foi o convidado de Ricardo Araújo Pereira no programa "Gente Que Não Sabe Estar", da TVI, este domingo.

Hoje é dia de debates; a campanha segue dentro de momentos.