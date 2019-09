As portas abriram às 8 horas da manhã: na reitoria da Universidade de Lisboa votam os eleitores dos vários distritos do país. Na Faculdade de Direito vota quem pertence ao círculo eleitoral de Lisboa e para a Faculdade de Letras são encaminhados os eleitores das ilhas.

Só em Lisboa há 21.600 eleitores inscritos para o voto em mobilidade: é o distrito com mais pedidos para votar antecipadamente em local escolhido. No Pavilhão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto há 50 mesas de voto e estão inscritos para votar 9.338 eleitores.

A primeira vez que o mecanismo de voto antecipado foi usado aconteceu nas eleições europeias de maio e, já na altura, teve uma forte adesão.

Este domingo, são por todo o país e no total 56.287 eleitores que pediram para votar antecipadamente nas eleições legislativas. Poderão fazê-lo até às 19:00 horas.