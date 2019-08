Assunção Cristas é a convidado da nova emissão de "Tenho uma Pergunta para si", esta terça-feira, 27 de agosto, pelas 21:00, em simultâneo na TVI e na TVI24.



Numa entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Pinto, a líder do CDS será também questionada pelo público em estúdio. Pode fazer também a sua pergunta, através da hashtag #perguntaCristas, pois vamos selecionar, nas redes sociais, perguntas que os cidadãos querem fazer a Assunção Cristas.



A entrevista segue depois na TVI24, pelas 21:30, no programa "A Caminho das Legislativas", com a jornalista Paula Costa Simões e os comentadores Constança Cunha e Sá e Pedro Santos Guerreiro.

Durante o debate e para participar no debate online, utilize a hashtag #CristasTVI24 e acompanhe tudo no site tvi24.pt