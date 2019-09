António Costa esteve esta quarta-feira na Associação Caboverdeana em Lisboa para defender que "o combate ao racismo tem de ser permanente" e que o país "precisa de mais imigração". O secretário-geral socialista apresentou propostas algumas propostas do PS neste sentido, antes de um almoço na associação. Dezenas de pessoas marcaram presença, muita gente para uma sala pequena, num edifício em pleno centro de Lisboa.

O líder do PS lembrou que foi apenas em 2015, com o seu Governo, que Portugal teve um membro do Executivo negro, neste caso uma mulher, referindo-se à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Gostamos de dizer que Portugal é um país que não é racista. O racismo existe na sua forma mais subliminar e às vezes não damos por isso. (…) Só em 2015, um negro, neste caso uma negra, se tornou ministra em Portugal”, sublinhou.

E continuou, afirmando que “ignorar que os ciganos” também são portugueses é outra “forma de racismo”.

Costa vincou que "não há nenhum povo imune ao racismo" e que, por isso, tem de haver "um combate permanente".

Por outro lado, o socialista assinalou que o país precisa de mais imigração para inverter a dinâmica demográfica.