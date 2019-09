António Costa não se cansa de repetir que as eleições ganham-se nas urnas e não nas sondagens e, este sábado, voltou a sublinhar que o PS até pode ir à frente nas sondagens mas o que conta são mesmo “os votinhos com a cruzinha à frente”. Depois de ter cancelado as ações de rua que estavam previstas para este sábado, o dia de campanha começou com um almoço animado em Famalicão, onde foram apresentados 30 mandatários temáticos – desde uma mandatária para representar os pastores a outro para promover os vinhos verdes – e onde houve cantigas ao desafio, que elogiaram a “geringonça”.

Podemos ir à frente, com mais ou menos perspetivas de votos, mas o que conta mesmo são os votinhos com a cruzinha à frente do PS”, sublinhou o secretário-geral socialista, apelando ao voto em Famalicão.

Numa intervenção curta – mais logo haverá um comício aqui ao lado, em Guimarães -, Costa sublinhou que “há um grande combate a fazer” para o PS “ganhar mesmo” as eleições de 6 de outubro.

Antes, repetiu a ideia de que o seu Executivo cumpriu todos os compromissos com os portugueses, parceiros parlamentares e União Europeia, demonstrando que “não era preciso sair do euro para romper com a austeridade”.

Hoje podemos estar aqui como estivemos há quatro anos porque ao fim de quatro anos podemos dizer, olhos nos olhos, nós cumprimos, cumprimos todos os compromissos que assumimos. (…) Demonstrámos que não era preciso sair do euro para romper com a austeridade”, sublinhou.

Costa assinalou que “felizmente Portugal hoje cresce acima da média europeia” e que “todas as previsões indicam que isso vai acontecer em 2020 e 2021”.

O almoço em terras minhotas foi animado com uma sessão de cantigas ao desafio, protagonizada por Cláudia Martins, que elogiou o Governo e a “geringonça”.

Antes, Joaquim Barreto, o presidente da Federação Distrital apresentou 30 mandatários temáticos, que são representantes de áreas tão diferentes com o setor dos pastores, o dos pescadores, o dos vinhos verdes e até o do estilo de vida saudável. Um lote de mandatários que Costa disse "representar bem a sociedade portuguesa".