António Costa garante que vai continuar a ser “irritantemente otimista” e que quer formar um Executivo que governe com “irritante otimismo”. O secretário-geral socialista terminou este dia de campanha no Algarve, que ficou marcado por um incidente: os jornalistas foram avisados de que uma arruada em Faro tinha sido cancelada, mas, afinal, Costa andou pelas ruas… sem a grande maioria dos jornalistas por perto.

Num comício em Loulé, esta quarta-feira à noite, com cerca de 300 pessoas, Costa aproveitou o repto deixado minutos antes por Nuno Júdice e prometeu continuar a ser “irritantemente otimista” porque o país não se pode acomodar ao que já conseguiu alcançar.

Temos de continuar irritantemente otimistas. Não estamos acomodados ao que já conseguimos alcançar.”

O líder socialista usou a crise política em Espanha para deixar um aviso aos eleitores: “Espanha já vai para a quarta eleição e não é capaz de ter um governo estável. Para não termos a instabilidade dos vizinhos é preciso dar força ao PS”, sublinhou.

Num discurso em que voltou a repetir o trabalho feito nesta legislatura ao nível de áreas como a saúde e os transportes, com a redução dos passes novamente em destaque, Costa garantiu que com os socialistas “o diabo não vem, mas o país também não anda para trás”.

Os que diziam que nada disto era possível como têm tanto medo do diabo nada nos garante que não façam tudo isto voltar para trás, com passes aumentados, pensões cortadas… (…) Não, connosco o diabo não vem, mas o país também não anda para trás”, vincou.

O líder socialista aproveitou também para se dirigir à população algarvia, falando de alguns problemas da região, como é o caso da habitação. Costa salientou a importância de introduzir “uma nova geração de políticas” no setor.

Antes, Jamila Madeira tomou a palavra para destacar o que foi feito na região na última legislatura: “o Algarve era a região mais fustigada pelo desemprego” e hoje “temos um emprego tido como natural”, na educação assinalou “a verdadeira democratização do ensino das artes” com “a abertura da primeira escola de música pública do Algarve e referiu o lançamento do hospital central universitário do Algarve como um desafio para os próximos quatro anos.

Este dia de campanha do PS fica marcado por um incidente: Costa foi para uma arruada em Faro que não contou com a grande maioria dos jornalistas que acompanha a comitiva socialista. A imprensa tinha sido avisada de que a ação de campanha fora cancelada, mas Costa acabou mesmo por sair à rua. E só foi apanhado por alguns órgãos de comunicação social por acaso: uma equipa de reportagem que acabou por ser informada da presença do líder socialista nas ruas.

Na quinta-feira, o PS começa o dia em Lisboa e termina a noite com um comício em Santarém.