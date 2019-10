António Costa diz que não pode tirar férias das suas funções como primeiro-ministro. Esta foi a justificação dada aos jornalistas, depois de o líder socialista ter cancelado ações de campanha para acompanhar o furacão “Lorenzo”, que se aproxima dos Açores. De visita às obras de requalificação do IP3, em Penacova, o secretário-geral do PS voltou a não dar respostas sobre Tancos, mas deixou palavras irónicas sobre a escolha de Rui Rio para ministro da Agricultura (Arlindo Cunha, que foi ministro de Cavaco Silva): é um “sinal de rejuvenescimento do PSD”, afirmou. Faltam apenas cinco dias para as eleições, mas esta foi uma terça-feira bastante calma para os socialistas.

Arruada prevista para esta terça-feira, na Nazaré, cancelada. Ações de rua de quarta-feira canceladas. Desta vez não foram as dores musculares, mas o furacão “Lorenzo” a motivar alterações na agenda socialista. O furacão chega ao Açores esta madrugada e António Costa diz que quer acompanhar a situação, que considera ser “preocupante”. Porque um primeiro-ministro “não tira férias”.

É uma medida cautelar esperemos que tudo possa correr o melhor possível, mas obviamente é uma situação preocupante que iremos viver esta noite. (…) Não posso tirar férias das minhas funções como primeiro-ministro, eu tenho de estar disponível”, vincou, em declarações aos jornalistas.

Questionado sobre a possibilidade de os seus adversários políticos interpretarem mal esta decisão – numa altura em que o caso de Tancos está a motivar duros ataques da direita – Costa limitou-se a dizer que espera “que entendam da forma certa”.

E por falar em adversários políticos, foi com ironia que o líder do PS comentou a escolha de Rui Rio para ministro da Agricultura - Arlindo Cunha, que já foi ministro da Agricultura durante o segundo Governo de Cavaco Silva, entre 1987 e 1991. “É um sinal de rejuvenescimento do PSD”, afirmou.

As declarações aos jornalistas foram dadas durante uma visita às obras do IP3, em Penacova, num troço que liga Coimbra e Viseu. Se excluirmos o comício, em Aveiro, esta foi a única ação de campanha do dia.

Ora, comparativamente com os programas de outros anos ou até de outros partidos, o PS não tem feito muitas ações de rua, mas, questionado sobre o assunto, o secretário-geral socialista considera que “os contactos com a população têm sido excelentes em todos os pontos do país”.

No IP3, em Penacova, Costa, acompanhado de Marta Temido (cabeça de lista por Coimbra), Pedro Nuno Santos (cabeça de lista por Aveiro, todos de coletes refletores, visitaram uma obra “prometida há muitos anos e que foi sucessivamente adiada”.

Está prometida há muitos anos foi sucessivamente adiada, num troço de particular perigosidade. Só na ultima década aqui perderam a vida mais de 24 pessoas e houve dezenas de pessoas gravemente feridas”, vincou Costa.

O líder do PS sublinhou que esta é “uma obra que é prioritária não só para fazer a ligação entre Coimbra e Viseu, mas é também uma obra muito importante pra a internacionalização da nossa economia, para a ligação do nosso território à Europa, de todo o nosso território interior ao litoral”.