O secretário-geral do PS votou pouco depois das 10:00 desta manhã, na Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica.

Em declarações aos jornalistas, António Costa disse que espera que cada um dos portugueses faça a escolha que "deseja fazer", mas realçou que o mais importante "é apelar para que haja uma grande participação eleitoral".

A democracia tem um momento de grande festa, de celebração, que é o momento do ato eleitoral em que cada um tem o seu voto e cada voto pode decidir o nosso futuro”, lembrando que houve quem “tivesse lutado muitos anos” para todos poderem “ter a liberdade de poder escolher, ter a liberdade de poder votar”.

O socialista chamou a atenção para o "crescimento significativo" registado no voto antecipado, que isso significa "mais participação", e afirmou estar “tranquilo e, naturalmente, expectante” com os resultados das eleições legislativas.

Estou tranquilo e, naturalmente, expectante. Acho que todos hoje temos curiosidade em saber qual é o resultado final destas eleições”.

Questionado ainda sobre como vai ocupar o dia antes de seguir para a noite eleitoral, o chefe do Governo confessou que o dia vai ser “um pouco diferente”, uma vez que vai juntamente com a mulher, Fernanda Tadeu, ver os locais que a filha “anda a escolher para casar”.

Catarina Martins: "É muito bom chegar aqui e ver que há gente a votar"

Catarina Martins votou, por volta das 10:10, na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia.

A coordenadora do Bloco de Esquerda mostrou-se satisfeita com a afluências às urnas duas horas depois destas terem aberto.

É muito bom chegar aqui de manhã e ver que há gente a votar, é muito importante a participação e o apelo que eu faço a todas as pessoas é que não deixem de vir votar. Não deixem de vir escolher aquilo que acham que é o melhor projeto para o país".

Deixou um "apelo em particular aos jovens para que votem porque foi um direito conquistado" e há que não o deixar "perder".

Relativamente à taxa de abtenção, que em 2015 atingiu o recorde de 44,4%, Catarina Martins apelou mais uma vez ao voto: "que ninguém deixe de exercer o seu direito de voto, que ninguém deixe de escolher, que toda a gente possa hoje utilizar o seu poder, que é o seu voto para decidir o que é que quer para este país nos próximos quatro anos".

A democracia precisa de toda a gente e não dispensa ninguém", acrescentou.

Lembrou que foram feitas alterações para o acesso ao voto, tanto no voto antecipado, como no voto dos portugueses que vivem fora do país "no sentido de garantir que todos possam participar", pelo que reforça, é importante que "toda a gente participe”.

A bloquista afirmou que iria passar algum tempo com a família e mais tarde seguiria para Lisboa.

Jerónimo contente pelo neto mais velho votar pela primeira vez

Jerónimo de Sousa votou, perto das 11:00 desta manhã, no Grupo Desportivo de Pirescôxe, na freguesia de Santa Iria de Azóia, Loures.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PCP mostrou-se "tranquilo" e contente pelo neto mais velho, Rui Pedro, votar pela primeira vez na vida.

Tranquilo e já tive a primeira alegria que é o facto de o meu neto mais velho ter votado pela primeira vez. Um direito que eu não tinha quando tinha a idade dele".

Relativamente à taxa de abstenção, Jerónimo não se mostrou preocupado.

Acho que foi uma campanha muito dinâmica, que os portugueses poderam acompanhar, e esperamos que isso tenha reduzido a abstenção".

Revelou ainda que vai passar o resto do dia em família e mais tarde dirigir-se-á para junto dos seus "camaradas" no centro de trabalho comunista Vitória, na Avenida da Liberdade.

Rio: "Se não gostam de nenhum partido, podem sempre votar em branco"

Rui Rio votou esta manhã, por volta das 11:30, em Massarelos, no Porto, acompanhado da filha, de 18 anos, que votou pela primeira vez.

Questionado pelos jornalistas sobre o seu estado de espírito, o presidente do PSD disse que "é o melhor" e manifestou-se “tranquilo” e “satisfeito” após “cumprir a obrigação” de votar

O meu estado de espírito é o melhor. Aquilo que é importante é ter cumprido a obrigação que tinha, Cumpri a minha obrigação, estou tranquilo e satisfeito. Agora, o povo português está a votar, como eu tenho dito, vota sempre bem e, portanto, hoje também vai votar bem independentemente do resultado".

Pediu aos cidadãos que exerçam o direito ao voto e lembrou que se que não gostarem de nenhum partido, "podem sempre votar em branco".

Participar, ir, é um dever de todos nós, até por gratidão a tanta gente que sofreu e lutou para que nós todos os anos pudéssemos votar livremente".

Quanto a eventuais discursos para a noite eleitoral, Rio rejeitou a ideia de ter preparado vários, esclarecendo que tem na cabeça “uns tópicos” e “alguns dados” que não dependem do desfecho da votação e que, “depois são complementados com os resultados”.

O presidente dos sociais-democratas votou pela primeira vez com a filha, que fez 18 anos em junho, e ambos votaram na mesma secção de voto.

Coincidiu, a primeira vez que vota ser na vez em que o pai é candidato. Ainda por cima calhou na mesma mesa, mas isto tudo são coincidências”, observou.

Cristas: "Acho que nunca esperei tanto tempo para poder votar"

Assunção Cristas votou esta manhã na Escola Secundária de Miraflores, em Oeiras, mas teve de esperar quase uma hora para o fazer. A líder centrista confessou que nunca esperou tanto tempo para poder exercer o direito ao voto.

Acho que nunca esperei tanto tempo, foram 50 minutos para poder votar, e o problema é que existiam algumas pessoas a desesperarem (...) aquilo que eu peço a todos é que vão com tempo votar, porque vi pessoas a desistirem, e que com tranquilidade possam exercer o seu direito de voto".

Disse ainda que este domingo é um dia importante e lembrou que "cada voto conta, cada voto é decisivo". Relativamente à abstenção, a presidente do CDS-PP espera que esta possa baixar "significativamente".

Eu vi aqui muita gente, é bom sinal (...) mas o importante é que nninguém desista e que podem votar até às sete da tarde, com tranquilidade e com tempo".

André Silva "expectante" mas "confiante" no resultado eleitoral

André Silva votou esta manhã, por voltas das 11:00, na Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, e mostrou-se confiante.

Estou confiante que os portugueses vão às urnas, que consigam ir votar, que tenham vontade de ir votar".

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) disse que o partido contribuiu para uma campanha "esclarecida, informada e acima de tudo para reduzir a abstenção. É essa a minha expectativa no dia de hoje, mais do que os resultados, que espero que sejam positivos".

André Silva voltou a referir que o PAN não é um partido de Governo, que “não é tempo de o PAN estar no Governo”.

Aquilo que dizemos é que não somos um partido de Governo, não queremos estar no Governo, não é o tempo de o PAN estar no Governo”, frisou, acrescentando que “é o tempo do PAN crescer, consolidar e aprofundar algumas matérias”, de modo a estabelecer “pontes com todos os partidos”.

Quanto à noite eleitoral disse que não vai ser tranquila e que o apuramento dos resultados vai prolongar-se noite dentro.

As noites eleitorais têm sempre aquela normal agitação e excitação de saber quantos deputados, ou se algum deputado se vai eleger, e, portanto, não espero que seja uma noite tranquila".

São mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro que este domingo são chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.

Esta é a 16.ª vez que os portugueses serão chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas – 20 partidos e uma coligação – embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

Nestas eleições, há quatro partidos novos - Aliança, Reagir Incluir Reciclar (RIR), Chega, Iniciativa Liberal, sendo a única coligação, a CDU, que junta PCP e PEV e independentes.

Outros dos partidos políticos concorrentes são: PSD, PS, BE, CDS-PP, PAN, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre,MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS e JPP.