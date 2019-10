Os socialistas não querem transformar Viseu no “Costaquistão”, mas querem “enterrar de vez o Cavaquistão”. Num comício que encheu uma praça do centro de Viseu, esta quarta-feira à noite, Jorge Coelho declarou que se sentiu “insultado” quando Rui Rio disse que queria voltar a transformar este distrito no Cavaquistão. Antes, António Borges afirmou que essa palavra, que remonta aos governos de Cavaco Silva, é um "estigma que tem diminuído aos olhos do país a imagem" do distrito.

Não nos chamem nomes, nós somos viseenses. Aqui não há Cavaquistão nenhum!”, frisou.

Numa intervenção muito aplaudida pelos apoiantes, Jorge Coelho sublinhou que os portugueses têm “memória” e sabem o que essa ideia de “Cavaquistão” significa para a vida das pessoas.

Nós não nos esquecemos do que foi o passado, do que foi esse tempo que não queremos voltar a viver”, sublinhou.

Perante cerca de 3.000 pessoas que se reuniram no Largo do Rossio, o socialista continuou com as duras críticas a Rio, acusando-o de “arrogância”, depois de, em Lamego, e “confrontado com o facto de não ter ninguém à sua espera”, o presidente do PSD ter afirmado que as pessoas se calhar não apareceram porque achavam que quem ia era Costa. "Pense lá um bocadinho, se calhar não foram porque era mesmo o Dr. Rui Rio. Há essa hipótese”, acrescentou.

Já antes, António Borges tinha afirmado que “o Cavaquistão é um estigma negativo que prejudica o distrito de Viseu”. O socialista disse que o partido não quer transformar o distrito no “Costaquistão”, “até porque António Costa não ia deixar”, mas que quer “enterrar de vez o Cavaquistão”