Apesar de toda a polémica em volta do furto das armas de Tancos, quem ganhou, eleições legislativas de domingo, na freguesia do concelho de Vila Nova da Barquinha foi o Partido Socialista (PS) com 56,10% dos votos.

No entanto, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, os socialistas perderam 17 votos em relação ao resultado alcançado em 2015 (59,72%).

Parece que o caso do furto das armas de Tancos - um dos casos mais polémicos da última legislatura e que levou a direita a fazer duras críticas a António Costa durante a campanha - não foi suficiente para a população da freguesia não atribuir uma grande vantagem aos socialistas.

De recordar que, o furto tornado público pelo Exército em 29 de junho de 2017, abalou as forças armadas e levou à demissão do, na altura, ministro da Defesa, Azeredo Lopes.