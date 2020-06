O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a realização da fase final da Champions em Lisboa é "uma magnífica notícia para Portugal".

Fernando Gomes ganhou mais um desafio e ganhou-o para Portugal", começou por dizer o chefe de Estado, num discurso proferido em Belém, ao final desta tarde.

Marcelo lembrou que Portugal já recebeu, noutras edições, a final desta prova, mas que esta final é "um caso único e irrepetível" devido ao contexto de pandemia de Covid-19.

Esta não é mais uma final da Champions a realizar em Portugal, esta é um caso único e irrepetível. É único e irrepetível porque é uma final mais duas meias-finais mais quatro quartos-finais, mas é irrepetível pelo momento que estamos a viver. Não conhecemos nos últimos 100 anos uma pandemia semelhante a esta. (...) Não vivemos em Portugal e no mundo nada que se comparasse com esta pandemia."

O Presidente destacou que o facto de Portugal ter sido o palco escolhido para a fase final desta competição num mês em que "todos os países disputam o regresso ao turismo internacional" e disputam "a retoma das suas economias" é um acontecimento que "não tem preço".

E é neste clima que se vai realizar a fase final da Liga dos Campeões em Lisboa, num momento em que todos os países disputam o regresso ao turismo internacional, a retoma das suas economias. Ser a marca Portugal a que vence e a que se vai afirmar nesse mês crucial de agosto não tem preço, é irrepetível, é uma vez na vida."

Lisboa vai ser o palco da fase final da Liga dos Campeões. A confirmação foi dada pela UEFA, esta quarta-feira, após a reunião do Comité Executivo do organismo, que aprovou essa alteração.

A capital portuguesa, e em concreto os estádios da Luz e de Alvalade, vai receber uma final a oito (quartos de final, meias-finais e final), com eliminatórias de jogo único. Os quartos de final estão previstos jogarem-se entre o dia 12 e 15 de agosto enquanto as meias-finais ficaram agendadas para os dias 18 e 19. Por sua vez, a final terá lugar dia 23, no Estádio da Luz, confirmou também o organismo que rege o futebol europeu. Todos os jogos vão começar às 20 horas (de Portugal continental).

O sorteio dos quartos de final e meias-finais está agendado para 10 de julho, em Nyon (Suíça).

Porto e Guimarães também podem vir a receber jogos dos oitavos de final, caso Portugal também venha a receber esta fase da prova, algo que será decidido nas próximas semanas. Os jogos da segunda mão dos oitavos de final entre Juventus e Lyon, Man. City e Real Madrid, Bayern Munique e Chelsea, Barcelona e Nápoles estão marcados para os dias 7 de 8 de agosto.