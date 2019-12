A deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, deixou a rede social Twitter, depois de várias polémicas. Neste momento, já não é possível seguir a sua conta ou ler as partilhas (tweets) que fez.

Das muitas publicações que foi colocando, ficou conhecida uma acesa troca de argumentos com Daniel Oliveira, antigo dirigente do Bloco de Esquerda. A parlamentar chegou mesmo a comparar o discurso do cronista com o da extrema-direita.

Na memória fica ainda uma enumeração daquilo que Joacine Katar Moreira entende serem diferentes tipificações de discursos de ódio.

Ainda recentemente houve uma polémica entre a deputada e a direção do seu próprio partido. O Livre garantiu que o partido continua unido, mas admitiu algumas dificuldades de comunicação.

O assessor de Joacine Katar Moreira, Rafael Esteves Martins, também esteve envolvido em polémicas no Twitter, acabando mesmo por tornar a sua conta privada.