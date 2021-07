Luís Feliciano, o encarregado pela proteção de dados da Câmara Municipal de Lisboa exonerado por Fernando Medina, rejeita responsabilidades na divulgação dos dados pessoais de manifestantes e alega que nunca foi informado do envio de e-mails do Gabinete de Apoio à Presidência às embaixadas.

Nem na Fase de Diagnóstico realizada em 2018, com o apoio duma empresa externa, nem posteriormente, apesar das várias sensibilizações e formações ministradas, foi sinalizado pelo serviço competente o tratamento de dados sobre as comunicações de realização de manifestações. Esta falha no levantamento e ausência de registo não poderia ser por mim controlada precisamente por a desconhecer", afirma Luís Feliciano, em nota à imprensa divulgada esta segunda-feira.