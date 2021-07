O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto espera que haja "eficácia e celeridade" nos processos judiciais que envolvem o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

Vivemos num Estado de direito democrático, em que a justiça deve funcionar autonomamente e de forma independente. Mas julgo ser acompanhado por todos os cidadãos a pedir eficácia e celeridade no processo", disse João Paulo Rebelo, no final da cerimónia do sorteio dos campeonatos de futebol profissional para a época 2021/22.