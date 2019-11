O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro terá como mandatários nacionais a líder da JSD e o independente Luís Reis, médico que se tem destacado na área da gestão de empresas, disse este sábado fonte da candidatura à Lusa.

Margarida Balseiro Lopes e Luís Reis vão ser formalmente apresentados como mandatários nacionais num comício na Alfândega do Porto, marcado para as 17:30 deste sábado.

Segundo fonte da candidatura, Montenegro quis, com a escolha destes dois mandatários, apostar “num homem e numa mulher, numa militante do partido e num elemento da sociedade civil, numa jovem e num quadro superior com vastíssima experiência profissional e cívica”, que pretendem simbolizar o que quer para o PSD: “renovação e regeneração interna e atratividade externa”.

Margarida Balseiro Lopes é presidente da JSD e deputada, tendo sido cabeça de lista nas legislativas em Leiria, um dos círculos em que o PSD venceu.

“Um quadro político seguro do PSD que mostrou na campanha ser capaz de agregar todas as sensibilidades do PSD. Ao contrário da campanha nacional, juntou na sua campanha diferentes nomes, numa demonstração do que é unir o partido na sua diversidade de pensamento”, destaca a candidatura, numa alusão a iniciativas da líder da JSD na campanha com personalidades como o próprio Montenegro, Hugo Soares ou Jorge Moreira da Silva, críticos da direção.

O outro mandatário nacional, Luís Reis, é médico, mas tem feito carreira profissional na área da gestão de empresas.

Segundo a candidatura, Luís Reis é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, mestre em Gestão e licenciado em Medicina e é atualmente CEO (presidente executivo) de três empresas do grupo Sonae e presidente do Conselho Geral e de Supervisão da Porto Business School, além de professor associado convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Luís Reis já presidiu à Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e foi membro do Conselho do EuroCommerce e do Conselho Geral da Associação Empresarial de Portugal (AEP), tendo integrado vários organismos europeus e mundiais ligados ao mundo empresarial.

O objetivo do antigo líder parlamentar do PSD com a escolha de Luís Reis para mandatário nacional é, segundo a mesma fonte, “mostrar que o PSD tem de retomar a sua característica fundadora de chamar para colaborar consigo os melhores e mais dinâmicos protagonistas das várias áreas de atividade”.

Além de Luís Montenegro, são candidatos às eleições diretas para escolher o líder do PSD marcadas para 11 de janeiro - com uma eventual segunda volta uma semana depois -, o atual presidente do partido, Rui Rio, e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.

O congresso do PSD realiza-se entre 7 e 9 de fevereiro, em Viana do Castelo.