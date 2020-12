A Assembleia Legislativa da Madeira deu esta sexta-feira parecer favorável à declaração de renovação do estado de emergência entre 9 e 23 de dezembro, em sede de comissão parlamentar, tendo o deputado único do PCP votado contra.

A Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude delibera, por maioria, com votos a favor do PSD, PS, CDS-PP e voto contra do PCP, emitir parecer favorável à declaração de renovação do estado de emergência nacional”, pode ler-se no comunicado do parlamento madeirense.