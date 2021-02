Na sequência das notícias publicadas esta terça-feira sobre as novas funções de Cristina Gatões, ex-diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras , o SEF esclarece, em comunicado, que a Inspetora Coordenadora Superior Cristina Gatões "não foi contratada ou nomeada para qualquer cargo" nem é verdade que "esteja a assessorar a Direção Nacional no quadro da reestruturação" deste serviço.

O SEF esclarece que, apesar de ter deixado de exercer funções como diretora nacional no dia 9 de dezembro de 2020, Cristina Gatões mantém-se no quadro do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e integra agora um "grupo de trabalho" que "vai propor medidas" apenas relacionadas com os vistos Gold.

Por decisão do Diretor Nacional do SEF, a Inspetora Coordenadora Superior integra um grupo de trabalho interno que analisa e vai propor medidas no âmbito do regime de autorização de residência para atividade de investimento, explica o SEF no comunicado.

Este grupo de trabalho é coordenado pela Técnica Superior do SEF Carla Costa.

Recorde-se que Cristina Gatões, a 9 de dezembro, pediu a demissão devido à polémica que envolve a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa.