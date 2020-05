A cidade de Manaus, no estado do Amazonas, foi a primeira a ficar com as unidades de cuidados intensivos lotadas, por causa da pandemia Covid-19.

Agora, o prefeito daquela cidade brasileira, Arthur Virgílio Neto, fala numa situação desesperante, e pede ajuda ao primeiro-ministro português, que diz conhecer pessoalmente. Segundo o autarca, que falou em exclusivo à TVI, o próprio enviou um vídeo a António Costa.

Vivemos uma situação desesperante, com falta de meios para enfrentar convenientemente a Covid-19", disse.

Segundo a última atualização do Ministério da Saúde brasileiro, o novo coronavírus já fez 6.750 vítimas mortais no país, num total de 96.559 casos confirmados.

O estado do Amazonas conta 6.062 casos confirmados, dos quais 501 morreram com a doença.