O PCP voltou às manifestações, esta terça-feira em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, em defesa do SNS e onde o líder comunista culpou o PS e a direita pelo “saque dos grupos de saúde” no setor.

Já era noite quando uma centena de manifestantes, vindos do largo do Saldanha, dobraram a avenida da República para a rua João Crisóstomo num desfile que parou em frente ao ministério para ouvir, em dez minutos, Jerónimo de Sousa criticar PS, PSD e CDS por deixarem os “interesses instalados” parasitarem o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Parasitando-o e utilizando-o como instrumento na transferência de centenas de milhões de euros de recursos públicos para a acumulação privada”, afirmou o secretário-geral do PCP, a partir e uma tribuna improvisada no lado contrário da rua do ministério.