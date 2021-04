O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, considerou esta quarta-feira “natural” a manifestação dos estudantes do ensino superior por todo o país contra o pagamento de propinas.

É natural que os jovens se manifestem e é bom que haja ativismo estudantil, cá estaremos para resolver todos os problemas e para fazer com que ninguém abandone o ensino superior”, firmou o governante aos jornalistas à margem da inauguração do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia (CCTT) e Laboratório Colaborativo (CoLab) especializado na temática da água, AquaValor, em Chaves, no distrito de Vila Real.