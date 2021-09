Os Açores assinalam este sábado 45 anos de autonomia com uma sessão solene na cidade da Horta, no Faial, que conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Presente na ilha desde sexta-feira, dia da inauguração da Biblioteca Álvaro Monjardino (o primeiro presidente do órgão máximo da autonomia regional), o chefe de Estado será o último a intervir na sessão solene.

Antes serão ouvidos os discursos dos oito partidos com assento parlamentar (PS, PSD, CDS-PP, Chega, BE, PPM, IL e PAN), do presidente do Governo Regional dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, e do presidente da Assembleia Legislativa, Luís Garcia.

A biblioteca inaugurada na sexta-feira está instalada no antigo edifício do Conservatório Regional da Horta, que acolherá também o Museu do Parlamento, projeto de decorre de uma resolução de 2015, aprovada em plenário, mas cuja data de abertura ao público não está ainda definida.

As comemorações dos 45 anos da Autonomia dos Açores incluem ainda, este sábado, uma sessão histórico-cultural que recriará a primeira sessão do parlamento açoriano, no edifício que acolheu a primeira sede deste órgão, mas Marcelo Rebelo de Sousa já não participará na cerimónia, segundo a sua agenda oficial.

A então Assembleia Regional dos Açores reuniu-se pela primeira vez em 20 de julho de 1976, na Sociedade Amor da Pátria, numa sessão preliminar em que foi feita a verificação de poderes dos deputados eleitos, em 27 de junho daquele ano, e foi marcada a data da abertura solene para 04 de setembro.

O Presidente da República já se tinha deslocado, em julho, à Madeira, onde participou também nas comemorações dos 45 anos da constituição da Assembleia Legislativa Regional.

Nessa visita, de um dia, Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou uma estátua em homenagem aos profissionais de saúde que enfrentaram a pandemia, no exterior do parlamento regional, e visitou o Banco Alimentar Contra a Fome, uma unidade hoteleira e o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo.

No final de abril, o Presidente da República deslocou-se aos Açores e à Madeira, num fim de semana, para apresentar cumprimentos às autoridades das duas regiões autónomas.

Naquela que foi a sua primeira deslocação às regiões autónomas no segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com representantes da República, presidentes dos governos e dos parlamentos regionais e partidos políticos.