O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, termina este sábado, dia em que cumpre três anos de mandato, a visita de Estado a Angola, que se dividiu entre Luanda e as províncias de Benguela e Huíla.

Antes de iniciar esta visita, o chefe de Estado português disse à agência Lusa que foi "uma opção intencional" passar o terceiro aniversário do mandato em Angola e que "foi possível conjuntar o programa".

É a primeira vez que passo o mandato com as comunidades portuguesas no estrangeiro - e aí convirjo com o Presidente Cavaco Silva", assinalou. O seu antecessor celebrou o primeiro ano de mandato com os portugueses residentes no Luxemburgo, em 2007, e o segundo no Brasil, em 2008.