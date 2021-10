Aristides de Sousa Mendes "mudou a história de Portugal e projetou Portugal no mundo", afirmou esta terça-feira o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia de homenagem ao antigo cônsul português que se realizou no Panteão Nacional, em Lisboa.

Sousa Mendes, que foi cônsul em Bordéus, França e salvou milhares de judeus do regime nazi, mudou a história "nesse momento trágico chamado genocídio em plena guerra mundial" e projetou Portugal pois as suas ações foram reconhecidas não só em Jerusalém mas em todos os cantos do mundo "onde quer que haja descendentes ou descendentes de descendentes daqueles que ajudou a salvar".

Nas palavras do Presidente, as ações de Aristides de Sousa Mendes lembram-nos que "não há raças, etnias, religiões, culturas, civilizações, que sejam umas mais do que outras, e que não mereçam todas o mesmo respeito da dignidade da pessoa, da sua indestrutível natureza, da sua inexpugnável diferença.

Que se sucedam ou não os modismosde cada época, os valores essenciais não mudam. Essa justiça natural que nenhuma lei ou ordem iníquas de uma ditadura ou de um ditador podem apagar", disse.

Aristides de Sousa Mendes serviu com coragem extrema, provação pessoal e familiar, e exemplar humildade esses valores na sua mais notável expressão. Portugal curvando-se perante a sua personalidade moral, eternamente grato, hoje e para sempre o recorda e homenageia."

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou no seu discurso todos os outros portugueses que já tiveram honras de Panteão Nacional, sublinhando que hoje já não são só homens nem são só homens das letras e da política. No entanto todos os consagrados têm em comum o facto de, tal como Aristides de Sousa Mendes, terem mudado a história de Portugal e de terem projetado o nome do país no mundo.