O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que a existência de casos positivos de coronavírus (Covid-19) em Portugal era uma “notícia esperada há muito tempo”, mas alertou que “não se deve entrar em alarmismos”. O primeiro-ministro, António Costa, por sua vez, recomendou “calma e serenidade” aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país.

“Isto é a chamada notícia esperada há muito tempo. Com tantos países, nomeadamente da Europa, a ter casos positivos, era de estranhar que não houvesse nenhum caso positivo em Portugal”, afirmou o Presidente da República à chegada ao Salão Internacional do Setor Alimentar e de Bebidas (SISAB), em Lisboa.

Na ótica do chefe de Estado português, “não se deve entrar em alarmismos”

Deve-se admitir que este é um fenómeno que era expectável. Passaram seis semanas e o que era estranho era que, havendo em todos os países vizinhos, próximos, para onde iam e de onde vinham compatriotas nossos, que não houvesse nenhum caso em Portugal”, vincou o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que “estes dois [casos] que estão confirmados têm uma origem fora do território português e que é fácil de detetar, o que é uma vantagem”.

“Até agora, com origem em Portugal ainda não há nenhum. Vamos continuar a acompanhar serenamente a evolução”, considerou o Presidente.

Por sua vez , o primeiro-ministro, António Costa, desejou as melhoras aos primeiros infetados com o coronavírus no país, recomendou “calma e serenidade” aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país.

À margem da apresentação do novo programa de ação “Justiça + Próxima”, em Lisboa, António Costa comentou os casos confirmados de coronavírus em Portugal, sugeriu que sejam seguidas as recomendações das autoridades e da linha Saúde24 e disse que tem “confiança no sistema de saúde, e “em todos os seus profissionais que seguramente estarão à altura de enfrentar esta situação”.

Nas declarações que fez aos jornalistas, o primeiro-ministro aproveitou para “redobrar o apelo” para que todos ajudem a “prevenir os contágios”.

Segundo António Costa, o internamento destes dois doentes decorreu conforme previsto, pedindo, pela segunda vez, que é preciso “manter a calma e a serenidade”.

A principal recomendação que faço é que cada pessoa que tenha tido contacto com alguém que esteja contaminado ou que venha a saber que está contaminado esteja particularmente atento aos sintomas que tem e, em caso de sintomas, recorrer à linha Saúde24. E a partir daí seguir as instruções que os médicos darão para a forma de encaminhar o tratamento das situações”, afirmou.

E desaconselhou que quem sinta sintomas vá “a correr” para os centros de saúde ou aos hospitais, dado que é aí que se poderá acontecer um contágio mais intenso.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, também defendeu que não se deve entrar em "alarmismos injustificados" face à existência de casos positivos de coronavírus (Covid-19) em Portugal e apelou à serenidade e à responsabilidade. A coordenadora bloquistas falava aos jornalistas em Belmonte, distrito de Castelo Branco, onde se deslocou para participar no projeto "À Descoberta de Personalidades Nacionais", do centro escolar local.

É bom que não haja alarmismos injustificados. Os casos foram diagnosticados, são pessoas que estão a ser tratadas, isoladas, como deve ser. Continua a haver, tanto quanto sabemos, um enorme cuidado para compreender com quem as pessoas estiveram em contacto. Enfim, alarmismo não ajuda nada a ninguém, O que é que ajuda? Serenidade, cuidado, responsabilidade e contactar a linha saúde 24 sempre que há alguma suspeita", afirmou Catarina Martins.

Há um caso confirmado e o outro caso aguarda uma contraprova através de análise do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), adiantou a ministra da Saúde, Marta Temido, numa sessão de esclarecimentos para atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus (Covid-19).

O caso confirmado é o de um homem de 60 anos, que reportou os primeiros sintomas no dia 29 de fevereiro.

O outro homem, 33 anos, que aguarda a contra-análise reportou os primeiros sintomas no dia 26 de fevereiro, disse a ministra, adiantando que os dois homens, que estão internados no Porto, estão em boa condição de saúde e estiveram em Itália e em Espanha.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros encontra-se hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.980 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 60 países.

Das pessoas infetadas, mais de 41 mil recuperaram.

Além de 2.873 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

A DGS manteve no sábado o risco da epidemia para a saúde pública em “moderado a elevado”.