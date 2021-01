O primeiro-ministro desejou "rápida e completa recuperação" ao Presidente da República, que testou positivo ao novo coronavírus, adiantando que já falou com o chefe de Estado ao telefone e que manterá com ele "contacto permanente".

Tomei conhecimento do teste covid-19 positivo do Presidente da República. Já falámos ao telefone esta noite, pois quis inteirar-me do seu estado de saúde. Manteremos o contacto permanente e desejo-lhe votos sinceros de rápida e completa recuperação", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.