O Presidente da República apontou hoje o certificado digital covid-19 como "um elemento importante" que pode ser tido em conta na definição das restrições a adotar a nível concelhio, mas acrescentou que os termos competem ao Governo.

Em resposta a questões dos jornalistas, à margem de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não conhece "as medidas que o Governo vai aplicar especificamente aos vários concelhos".

Segundo o chefe de Estado, "esse certificado é um elemento importante que - o Governo já o tem dito - pode ser tomado em linha de conta na definição das restrições"."Mas isso cabe ao Governo dizer em que termos", acrescentou.

O Presidente da República separou o estado de emergência, um quadro legal que voltou a considerar desnecessário, das "medidas a adotar a nível concelhio" para conter a propagação da covid-19, realçando que "foi esse o critério adotado no passado" pelo executivo.

C abe ao Governo decidir quais os concelhos, em função da ponderação dos fatores que devem ser tomados em linha de conta em que importa intervir, fazendo-os avançar, fazendo-os manter ou fazendo-os recuar [nas etapas do processo de desconfinamento] e que tipo de medidas são adotadas ", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o avanço da vacinação já levou a uma diminuição do número de mortos e de internados em cuidados intensivos e constitui "a grande aposta" para conter a covid-19.

Depois, o chefe de Estado falou das soluções adotadas noutros países, e em particular do Reino Unido.

O Reino Unido, com o qual nós somos comparados várias vezes pelo número de casos e pela variante delta [do SARS-CoV-2], tem um regime de confinamento muito liberal. No Reino Unido, recordo, o que foi adiado para julho foi apenas a abertura das discotecas, porque tudo o resto da atividade, restauração, bares, já está razoavelmente aberto", salientou.