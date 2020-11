O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou a renovação do Estado de Emergência, que vai decorrer entre 24 de novembro e 8 de dezembro.

Numa comunicação ao país, o chefe de Estado pondera uma segunda renovação do Estado de Emergência, de 9 a 23 de dezembro, "ou mesmo mais renovações posteriores" que forem necessárias no combate à pandemia de covid-19.

Que ninguém se iluda: não hesitarei um segundo em propor renovações do estado de emergência", disse o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa alertou ainda o país para uma terceira vaga da pandemia no início de 2021, que "será tanto maior quanto maior for o número de casos no mês anterior".

É provável que uma nova subida de casos e uma terceira vaga possa ocorrer entre janeiro e fevereiro", admitiu Marcelo.

Dessa forma, "importa assim tentar conter em dezembro o processo pandémico, mesmo que ele, dias antes, aparente ter passado o pico da chamada segunda vaga", assinalou.

O atual período de estado de emergência começou às 00:00 no passado dia 9 e termina às 23:59 da próxima segunda-feira, 23 de novembro.

O parlamento autorizou, esta sexta-feira, o Presidente da República a declarar a renovação do estado de emergência em Portugal a partir de terça-feira para permitir medidas de contenção da covid-19, com votos a favor de PS e PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu mensagens ao país a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, sempre que decretou o estado de emergência, nos dias 18 de março, 2 de abril, 16 de abril, na fase inicial desta epidemia em Portugal, e também no passado dia 6 de novembro, quando decidiu repor este quadro legal.

Desde o início da pandemia de covid-19, Portugal já registou 3.762 mortes e 249.498 casos de infeção.