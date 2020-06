O Presidente da República recebeu esta terça-feira no Palácio de Belém dirigentes do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), com quem discutiu o impacto da pandemia de Covid-19 nos jovens.

Estas audiências foram divulgadas já depois da sua realização, numa nota publicada esta terça-feira à noite no portal da Presidência da República na Internet.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em duas audiências no Palácio de Belém, representantes de organizações do setor da juventude, com quem discutiu, separadamente, o impacto da presente situação de pandemia nos jovens, nos seus comportamentos e nas suas expectativas", lê-se na nota.

A FNAJ esteve representada pelo presidente, Tiago Manuel Rego, e pela vice-presidente da sua direção, Cátia Camisão, e o CJN pela presidente, Rita Saias, e pelo vogal responsável pelas áreas da saúde, bem-estar e desporto, Lucas Chambel.

De acordo com a mesma nota, estes dirigentes "apresentaram ao Presidente da República as atividades que desenvolveram desde a eclosão da covid-19" em Portugal e "as que têm previstas para os tempos próximos, com o objetivo de sensibilizar os jovens para a adoção de comportamentos social e sanitariamente responsáveis".

