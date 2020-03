O Presidente da República defendeu esta segunda-feira que os políticos, incluindo os autarcas, devem corresponder à unidade demonstrada pelos portugueses, após ser questionado sobre a contestação da autoridade da diretora-geral da Saúde por parte da Câmara do Porto.

A Câmara Municipal do Porto, presidida por Rui Moreira, comunicou que rejeita um eventual cerco sanitária na região e que "deixa de reconhecer autoridade" a Graça Freitas após esta ter declarado que essa opção está a ser equacionada pelas autoridades de saúde.

Em declarações no Palácio de Belém, em Lisboa, questionado se, face a esta tomada de posição, entende que continua a haver unidade nacional, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Eu já tive ocasião de dizer que o país tem mostrado uma unidade nacional. Começa nos portugueses, que estão unidos, que é o mais importante, porque se eles não estivessem unidos não estavam a fazer o sacrifício que estão a fazer".

E continua nos políticos, que devem corresponder a esta unidade dos portugueses: o Presidente da República, presidente da Assembleia, o primeiro-ministro, os partidos, os parceiros económicos e sociais, e os autarcas - não se esqueçam do papel fundamental dos autarcas", acrescentou.

Em seguida, o chefe de Estado ressalvou, contudo, que "isto não quer dizer que não haja neste processo, que é um processo dinâmico e difícil, de repente, situações em que surge um reparo, uma chamada de atenção, uma preocupação de um autarca".

Isso temos tido, sobre cercas sanitárias, sobre necessidade de médicos, sobre mais proteção, sobre testes, utilização de testes, prioridades na utilização de testes. Mas isso é inevitável num processo destes. Isto é um processo dinâmico, todos os dias surgem problemas diferentes dos problemas da véspera, inesperados - inesperados no sítio, inesperados na forma, inesperados na quantidade, inesperados na qualidade", prosseguiu.

"Portanto, isso leva a que haja autarcas que digam: nós entendemos que deve ser mais isto ou mais aquilo, e discordamos disto ou propomos aquilo. Faz parte do processo", concluiu, em tom de desdramatização.

PR considera “exercício especulativo” debater futuras soluções políticas

O Presidente da República classificou como um "exercício meramente especulativo" discutir soluções políticas futuras depois da crise sanitária da covid-19, considerando que há ainda "muito a fazer" para se "congeminar sobre um futuro longínquo".

No final de audiências com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação do Turismo Português, Marcelo Rebelo Sousa foi questionado se Portugal precisará de um governo de salvação nacional, depois de no domingo o líder do PSD, Rui Rio, ter dito que, após o fim da pandemia da covid-19, "o Governo que vier será de salvação nacional" - ainda que seja o mesmo - para responder aos efeitos da crise económica.

Isso é a mesma coisa que falar nas presidenciais, é o que se chama congeminar sobre um futuro longínquo", começou por afirmar o chefe de Estado.

"Temos o Governo que temos, temos a unidade nacional no parlamento que temos, temos a prioridade que temos: é resolver este problema. Estar a imaginar o que se vai passar depois de um processo em curso é um exercício puramente especulativo", disse.

Questionado se seria desejável um Governo mais forte do que o atual executivo minoritário para enfrentar o problema da futura crise económica, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a defender que a prioridade neste momento é a crise sanitária para a qual existe "unidade nacional".