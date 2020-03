O Presidente da República foi esta tarde ao Hospital Curry Cabral, em Lisboa, visitar os três doentes infetados com Covid-19, anunciou o site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa teve "oportunidade de falar, por intercomunicador", com os três doentes internados, dois homens e uma mulher.

Na visita, o chefe de Estado foi acompanhado pela Ministra da Saúde, Marta Temido, pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freita, pela presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e pelo diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital Curry Cabral.

A deslocação ao Curry Cabral não constava da agenda oficial do Presidente da República.