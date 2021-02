Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta sexta-feira “o diploma do Governo que alarga o apoio excecional à família no âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais”, de acordo com uma nota emitida no site da Presidência da República.

De acordo com a mesma nota, o Presidente da República promulgou ainda “o diploma do Governo que regulamenta a atualização de dez euros por cada pensionista que recebe até 658,21 euros. Medida prevista no Orçamento do Estado para 2021 e que abrange 1,9 milhões de pessoas.