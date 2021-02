O Presidente da República promulgou esta quinta-feira o decreto do Governo que estabelece nova renovação do estado de emergência, que entra em vigor em 2 de março, e vigora até ao dia 16 de março.

No seu discurso ao país, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu a tentação de defender a abertura apressada e o desconfinamento rápido.

É muito tentador defender abrir e desconfinar o mais rápido possível", disse, após ter elogiado a lucidez dos portugueses que permitiu baixar o número de novos casos significativamente.

Porém, o Presidente alerta para o número de internados que, refere, "ainda é quase o dobro do indicado por intensivistas que estão no terreno a tratar do mais grave". "Nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo e os números que nos colocaram no lugar de piores da Europa e do mundo não são de há um ano, são de há um mês", continua.

Temos que ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. É um tempo arriscado para mensagens contraditórias. Abrir na Páscoa para depois fechar não é prudente", sublinhou, afirmando que desconfinar "a correr" com estes números será tão tentador quanto leviano. "O povo que não sabe a sua história está condenado a cometer os mesmos erros".

Marcelo diz ainda que a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas e contraditórias, "como por exemplo a de abrir sem critério antes da Páscoa. Para nela fechar logo a seguir, para abrir logo depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal", questiona.

É pois uma questão de prudência e segurança manter a Páscoa como o marco essencial para a estratégia em curso", acrescenta, sublinhando que isto "implica mais umas semanas de sacrifícios pesados."

O chefe de Estado admite os danos intensos que o confinamento tem provocado na economia, nas escolas e na saúde mental, mas alerta que um cenário mais assustador "é regressar ao que vivemos há um mês”.

No projeto de decreto aprovado esta quinta-feira na Assembleia da República, com conteúdo idêntico ao atualmente em vigor, especifica-se agora que a eventual definição de limites ao ruído compete ao Governo através de decreto-lei.

No capítulo das restrições ao ensino presencial, reitera-se que "deverá ser definido um plano faseado de reabertura com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública".

Este foi o 12.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.