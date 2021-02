O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta quinta-feira a renovação do Estado de Emergência, que vai decorrer entre as 00:00 do dia 15 de fevereiro e as 23:59 de 1 de março. O Presidente começou por reconhecer que "foram duas semanas difíceis" as que o país viveu no atual estado de emergência.

"Os portugueses compreenderam que os apoios europeus eram simbólicos e não substituíam os heróis do Serviço Nacional de Saúde. (...) Os portugueses compreenderam que o número de infetados por dia descia de mais de 15 mil para entre 2 e 7 mil", começou por elogiar.

"Temos de sair da primavera, sem o verão e o outono ameaçados. Temos de assegurar que a Páscoa não vai ser a causa" de nova subida de casos, acrescentou.

Num discurso mais político do que pandémico, o Presidente reforço diversas vezes que o combate à pandemia não se deve fazer à custa de crises políticas: "Não se conte comigo para provocar qualquer crise política ou eleitoral. (...) Foi esse o mandato que recebi há cinco anos e termina a 9 de março e é esse o mandato que recebi e que inicia a 9 de março."

Destaque ainda para uma palavra de esperança aos portugueses, agradecendo pelo confinamento global e apelar a mais resistência no futuro.

Vós, portugueses, sois, na verdade, a única grande razão de ser de nós termos orgulho em Portugal", conclui.

Este é o 11º diploma do estado de emergência que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 do próximo domingo, 14 de fevereiro.