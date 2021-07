Após o anúncio das novas medidas do desconfinamento no final do Conselho de Ministros, o Presidente da República disse que é preciso continuar a ter "cabeça fria".

Temos de continuar todos a fazer um esforço com cabeça fria, que é de enfrentar as situações daqueles concelhos mais problemáticos, para reduzir a progressão do número de casos", disse em declarações aos jornalistas, durante a visita inaugural da Casa da Cidadania Salgueiro Maia, na sua terra Natal, Castelo de Vide.

Uma das medidas anunciadas pelo Governo foi a limitação de circulação na via pública a partir das 23:00 nos concelhos de risco elevado e muito elevado. Para evitar possíveis questões sobre a constitucionalidade destas medidas, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu esclarecer.

Estabelece-se um limite à circulação com o objetivo de tamponar, reduzir ou limitar o número de casos. É a utilização de uma lei que já existe e, portanto, perfeitamente legal e constitucional, e que é justificada para se intervir seletivamente nas situações mais graves ou muito graves", explicou.

Questionado novamente sobre a possibilidade de se regressar ao estado de emergência, o Presidente da República assegurou que estas medidas procuram um "caminho diferente" e "alternativo".