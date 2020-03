O teste realizado ao Presidente da República relativo ao coronavírus deu negativo, informou esta segunda-feira a Presidência da República, numa nota divulgada no seu site.

A mesma nota indica que, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa continuar sem sintomas, vai continuar em isolamento até que se completem as duas semanas posteriores ao contacto com uma turma da mesma escola onde foi confirmado um caso, em Felgueiras.

Foi negativo o resultado do teste efetuado, ao começo da tarde, ao Presidente da República. Apesar de continuar sem sintomas viróticos, o Presidente da República continuará a trabalhar em casa até perfazer as duas semanas referidas na nota ontem divulgada”, lê-se no texto esta segunda-feira divulgado.

No domingo, fonte oficial da Presidência da República explicava que, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa, de 71 anos, não apresentar sintomas da doença Covid-19 iria realizar o teste como medida de prevenção.

Horas antes da informação sobre a realização do teste, a Presidência da República havia anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa suspendeu a agenda por duas semanas e irá permanecer em casa sob monitorização, "apesar de não apresentar nenhum sintoma" de infeção pelo novo coronavírus.

A decisão foi tomada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter estado na terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno.

Atendendo ao que se sabe hoje e não se sabia na terça-feira passada, tendo ouvido as autoridades de saúde, o Presidente da República, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas. O mesmo fará com deslocações previstas ao estrangeiro", lê-se na nota emitida por Belém no domingo.