Marcelo Rebelo de Sousa disse esta manhã que a decisão de Espanha recuar nos testes na fronteira "é uma história que acaba bem".

Espanha voltou atrás com a obrigatoriedade de apresentação de prova de vacinação ou de recuperação da infeção por covid-19 ou testes, com resultado negativo, a todos os que cruzem as fronteiras terrestres com Portugal.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou à TVI que Espanha corrigiu imediatamente a norma, que motivou uma forte reação por parte de várias autoridades regionais dos dois lados da fronteira e do Governo português.