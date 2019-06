O ex-ministro da Economia António Pires de Lima pediu hoje ao Presidente da República para ser “mais contido” nas intervenções públicas, defendendo que não lhe cabe “agoirar em público" sobre o futuro da direita ou da esquerda.

Para o ex-ministro, que ocupou a pasta da Economia entre 2013 e 2015, no anterior Governo PSD/CDS-PP, “não cabe na função de Presidente da República estar a agoirar em público sobre o futuro da direita ou sobre o futuro da esquerda nos termos em que o fez”.

Acho que a intervenção foi desadequada e digo isto com pena porque fui das primeiras pessoas a apoiar [a candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa] nas eleições e valorizo a sua função ao longo destes quatro anos de uma forma essencialmente positiva” , acrescentou.

Na sexta-feira, numa intervenção na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa, o Presidente da República considerou que "há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos" e defendeu que, num contexto destes, o seu papel "é importante para equilibrar os poderes".

Marcelo Rebelo de Sousa comentava os resultados das eleições europeias de 26 de maio, declarando que Portugal tem agora "uma esquerda muito mais forte do que a direita" e que "o que aconteceu à direita é muito preocupante".

Na antecipação das próximas eleições, as legislativas, Pires de Lima disse acreditar que até outubro o CDS-PP apresentará um programa e propostas que aproximem o partido do eleitorado não socialista, num tom “moderado e construtivo".

Quanto ao futuro da direita, teve um resultado mau e assumiu-o nestas europeias. Eu espero que o CDS ainda vá a tempo de, aprendendo com os erros, fazer campanha mais positiva e moderada, apresentar um programa eleitoral focado e com prioridades bem definidas e confio que a doutora Assunção Cristas consiga ter um bom resultado no espaço não socialista", declarou.