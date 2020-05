Marcelo Rebelo de Sousa ganhou um destaque repentino na imprensa espanhola e tudo por culpa da fotografia em que o Presidente da República aparece na fila de um hipermercado.

A imagem terá sido captada no último fim de semana. A fotografia mostra Marcelo Rebelo de Sousa na fila de um hipermercado, em Cascais, à semelhança de qualquer outro cidadão nacional.

De máscara, com uns calções de banho azuis, pullover, ténis e a cumprir a distância de segurança, o Presidente da República aguardava pela vez junto às caixas de pagamento.

A imprensa espanhola não deixou o momento passar em vão e elogiou a simplicidade do Presidente da República português.

O jornal El País questiona-se sobre o que terá levado Marcelo Rebelo de Sousa a dirigir-se ao hipermercado.

No último sábado foi às compras. Talvez precisasse de iogurtes, que adora, ou talvez tivesse acabado o detergente para lavar a roupa. Então colocou-se na fila do Continente (cadeia de supermercados), com a sua máscara e os calções de banho azuis, uns dos seus favoritos”, escreveu o El País.